В МИД заявили о желании Запада вернуться в «афганскую игру»

Страны Запада активно пытаются вернуться в «афганскую игру», из которой вышли после прихода к власти талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

По словам главы российского МИД, Запад, в частности, инициировал через секретариат ООН новый формат консультаций, который получил название «дохийский формат» из-за встреч в Дохе. Лавров указал на то, что Западу «стало некомфортно» из-за того, что главную роль во внешнем сопровождении афганских процессов играли, прежде всего, страны, расположенные в этом регионе. Поэтому Запад решил вернуться, считает министр.

«Но мы не против, если только участие западных стран в этих общих усилиях будет честным и не будет таить в себе двойного дна, поэтому мы тоже участвуем в дохийском процессе», — подчеркнул Лавров.

Лавров обратил внимание на надпись на английском языке на памятнике в Самарканде

США и НАТО объявили о выводе своих войск с ряда афганских баз в апреле 2021 года. Тогда отмечалось, что все базы будут переданы силам Афганистана.

В прошлом году экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал это решение одним из своих самых больших разочарований за время нахождения на посту.

Он отметил, что НАТО не смогло сдержать обещание, данное жителям Афганистана, что военные альянса не покинут страну, пока не убедятся, что афганцы смогут защитить ее и гарантировать, что представители движения «Талибан» туда не вернутся.