Политолог оценил срыв лондонских переговоров по Украине

Политолог Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером высказался об отмене лондонской встречи по Украине на уровне глав МИД.

Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на встречу по мирному урегулированию конфликта на Украине после заявления президента Украины Владимира Зеленского о Крыме. Об этом сообщила газета The New York Times. По данным издания, одним из ключевых предложений Вашингтона по урегулированию украинского кризиса является признание Киевом российского статуса Крыма. Однако после отказа Зеленского принять такой вариант, поездка Рубио была отменена. После этого главы министерств иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины перенесли свои совместные переговоры в столице Великобритании.

Американцы посчитали лондонскую встречу бесперспективной. После слов Зеленского о том, что Украина не признает Крым территорией России, они поняли, что с киевским режимом сейчас не о чем разговаривать, ведь до этого проходила информация о том, что американцы готовы признать Крым российским на определенных условиях. А на фоне отказа высокопоставленных американских чиновников от участия во встрече от этого стали отказываться и другие - менее значимые - персоны. Разговаривать просто так никто не хочет. И американцы ранее уже отмечали, что «переговоры ради переговоров» их не интересуют. Их интересуют конкретные решения, а этих решений сейчас нет. Тем более Зеленский в очередной раз продемонстрировал свою недоговороспособность по тем направлениям, которые уже были согласованы Соединенными Штатами. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Отказ глав МИД Британии, Франции и ФРГ от участия в переговорах в Лондоне эксперт назвал логичным.

«В этих странах прислушиваются ко мнению американцев, и европейцы хотели бы остаться в переговорном треке, но мирного переговорного трека сейчас не намечается. Россия продолжит действовать также, как и действовала ранее, – в рамках поставленных президентом страны задач. А смысла разговаривать без американцев для британцев, немцев и французов нет. О чем они могут поговорить между собой? От высказывания мнения главами МИД Британии, Франции и ФРГ ничего не изменится», - отметил Михайлов.

Дальнейшие перспективы переговоров по урегулированию украинского конфликта во многом зависят от успешности действий РФ в зоне проведения СВО, а также от переговоров представителей Москвы и Вашингтона, добавил политолог.

«Кроме того, сейчас важно, будут ли американцы и дальше настроены на быстрое решение украинского конфликта. При этом мы пока не наблюдаем того, чтобы Киев шел им навстречу. А от этого во многом зависят дальнейшие действия всех сторон», - заключил эксперт.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявил, что Вашингтон выйдет из переговоров по Украине, если Москва и Киев не пойдут на уступки.