Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов относительно заявлений вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что России и Украине были представлены четкие предложения по завершению конфликта.

Песков подчеркнул, что текущая ситуация не является ультиматумом со стороны США.

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«Нет, США продолжают свои посреднические усилия. Мы приветствуем эти усилия. Мы продолжаем наши контакты», — сказал он в ходе конференц-колла.

Пресс-секретарь также отметил, что вокруг процесса урегулирования существует множество нюансов, требующих детального обсуждения и сближения позиций между сторонами.