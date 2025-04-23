Песков отреагировал на вопрос о признании Крыма

Кремль пока не комментирует нюансы переговоров с США по мирному урегулированию украинского конфликта. Это, в частности, касается темы официального, юридического признания Крыма частью России, объяснил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Отдельные возможные элементы урегулирования не будут обсуждаться публично. Поэтому никаких комментариев, каких-то отдельных сюжетов мы давать не будем», — объяснил Песков.

На Западе набросились на Каллас из-за слов о Крыме

Владимир Зеленский заявил, что де-факто примет потерю Крыма для Украины. Однако юридически Украина никогда не признает этого. По словам Зеленского, это «вне Конституции Украины».