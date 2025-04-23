Нарышкин высказался о шансах договориться с США

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что шансы у Москвы и Вашингтона договориться между собой есть. Об этом сообщает ТАСС.

«Шансы всегда есть», — заявил Нарышкин.

До этого в СВР рассказали, что зарубежные эксперты надеются на объединение усилий России и США, чтобы не допустить новый глобальный конфликт. Как отметили в СВР, эксперты также ожидают, что РФ и США смогут «противостоять возможным провокациям» со стороны Украины и Европы.

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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ранее заявил, что между Россией и США идет интенсивный диалог на разных уровнях, чувствуется желание действующей американской администрации вникнуть в причины конфликта на Украине. Он отметил, что в ходе правления бывшего американского лидера Джо Байдена были разрушены межгосударственные отношения между странами.