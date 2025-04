Глава МИД России Сергей Лавров во время возложения цветов к Вечному огню в Самарканде удивился отсутствию надписи на русском языке у мемориала «Скорбящая мать». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Надпись на памятнике переведена только на английский язык. Текст посвященных павшим воинам слов гласит: «You are always in our heart, my dear», что в переводе означает: «Ты всегда в нашем сердце, мой дорогой».