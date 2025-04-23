Захарова ответила на сообщения об оскорблении журналиста, защищавшего ВСУ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik рассказала, что не оскорбляла «анонимного» журналиста одного из СМИ, который защищал Владимира Зеленского и Вооруженные силы Украины (ВСУ), а дала отпор ложной пропаганде.

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«Ни одним словом в этом интервью я не покусилась на его человеческое достоинство, я не задала ни одного провокационного вопроса», — сказала Захарова.

Она отметила, что во время разговора с журналистом дала отпор бесконечной ложной пропаганде, нацеленной на промывку мозгов.

«Видите, как не нравится? Видите, как все занервничали опять?» — высказалась дипломат.

Захарова призналась, что знала примерные темы для обсуждения, однако не интересовалась личными данными журналиста — его биографией, гражданством. По словам дипломата, ее это не интересовало.

Накануне дипломат опубликовала в своем Telegram-канале интервью с корреспондентом, поведение которого шокировало само издание, поэтому оно не вышло в эфир. Она отметила, что журналист начал смеяться, когда разговор зашел о зверствах украинских войск в Курской области и страданиях советского народа в годы Великой Отечественной войны.