Пушков назвал фамилии управляющих Зеленским европейских лидеров
Упорное желание Владимира Зеленского сорвать переговоры по Украине во многом опирается на поддержку Европы. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"Зеленский лишь стоит на авансцене, а европейцы в лице Макрона, Стармера и Ко из-за кулис говорят ему, что делать", - написал он в своем Telegram-канале.
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Старый Свет, добавил Пушков, пытается убедить мир, что поддерживает стремление президента США Дональда Трампа к урегулированию конфликта, однако на деле срывает любые усилия в данном направлении.
Такую тактику сенатор назвал двойной игрой.
Ранее стало известно, что государственный секретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине из-за одного заявления Зеленского. Визит в столицу Великобритании спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа тоже под вопросом.