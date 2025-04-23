Упорное желание Владимира Зеленского сорвать переговоры по Украине во многом опирается на поддержку Европы. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Зеленский лишь стоит на авансцене, а европейцы в лице Макрона, Стармера и Ко из-за кулис говорят ему, что делать", - написал он в своем Telegram-канале.

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Старый Свет, добавил Пушков, пытается убедить мир, что поддерживает стремление президента США Дональда Трампа к урегулированию конфликта, однако на деле срывает любые усилия в данном направлении.

Такую тактику сенатор назвал двойной игрой.

Ранее стало известно, что государственный секретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине из-за одного заявления Зеленского. Визит в столицу Великобритании спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа тоже под вопросом.