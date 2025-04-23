Карасин: публичная позиция Киева по Крыму ведет к срыву переговоров

Публичная позиция Киева по вопросу признания российского статуса Крыма ведёт к срыву переговоров по мирному урегулированию конфликта, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Публичное обозначение позиций до начала их обсуждения традиционно является кратчайшим путём для срыва самих переговоров», — написал Карасин в своём Telegram-канале.

Как отмечает политик, тот факт, что госсекретарь США Марко Рубио отказался посетить Лондон, где запланирована встреча по Украине, является результатом «жёсткого соприкосновения» Белого дома с интригами Британии и Франции.

Газета The New York Times ранее написала, что Марко Рубио отменил визит в Лондон после заявления Владимира Зеленского о Крыме.