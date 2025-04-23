Карасин: публичная позиция Киева по Крыму ведёт к срыву переговоров

RT на русском

Публичная позиция Киева по вопросу признания российского статуса Крыма ведёт к срыву переговоров по мирному урегулированию конфликта, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Карасин: публичная позиция Киева по Крыму ведет к срыву переговоров
© РИА Новости
«Публичное обозначение позиций до начала их обсуждения традиционно является кратчайшим путём для срыва самих переговоров», — написал Карасин в своём Telegram-канале.

Как отмечает политик, тот факт, что госсекретарь США Марко Рубио отказался посетить Лондон, где запланирована встреча по Украине, является результатом «жёсткого соприкосновения» Белого дома с интригами Британии и Франции.

Газета The New York Times ранее написала, что Марко Рубио отменил визит в Лондон после заявления Владимира Зеленского о Крыме.

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