Лавров обратил внимание на надпись на английском языке на памятнике в Самарканде

Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на надпись на английском языке на памятнике «Скорбящая мать» в Самарканде.

После возложения цветов к Вечному огню у памятника «Скорбящая мать» в Самарканде Лавров в беседе с представительницей узбекистанской стороны обратил внимание на надпись на английском сбоку мемориала.

«Как к вам англичан занесло? Я смотрю, на английском надпись», — цитирует его РИА Новости.

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В ответ представительница узбекистанской стороны отметила, что на памятнике есть надписи «на всех языках».

«Русского не вижу», — ответил Лавров.

Накануне Лавров прибыл в Узбекистан с двухдневным официальным визитом. У него запланирована встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и главой МИД республики Бахтиёром Саидовым.