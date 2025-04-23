Признание странами Запада российского статуса Крыма стало бы закономерным и здравомыслящим решением. Об этом РИА Новости заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

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Он подчеркнул, что признание Западом российского Крыма положит начало большому процессу признания всех новых регионов. Константинов отметил, что территориальные уступки всегда являются результатом договоренностей и компромисса.

По его мнению, формула мира, которая устроит Россию, близка "как никогда". 23 апреля эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос признания Крыма российским как возможность улучшить собственное положение. 22 апреля газета Washington Post сообщила, что Соединенные Штаты могут предложить представителям Евросоюза и Украины официально признать Крым частью РФ в рамках урегулирования уже на следующий день.