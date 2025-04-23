Депутат Госдумы Леонид Ивлев призвал главу европейской дипломатии Каю Каллас, после её слов о непризнании российского статуса Крыма, учить историю и восполнить свои пробелы. Об этом сообщает 22 апреля РИА Новости.

Ранее Каллас в комментарии агентству Франс Пресс заявила, что Евросоюз никогда не признает Крым территорией России и назвала полуостров Украиной.

«Дочери номенклатурного члена КПСС в Советской Эстонии, пионерке Кае Каллас надо было не прогуливать уроки истории в школе о том, как после революции 1917 года с Советской Россией прекратили отношения ведущие мировые державы. Однако уже в 1922 году СССР признала Германия, затем другие страны Европы, а в 1933 году США установили дипломатические и экономические отношения с Советским Союзом», — приводит агентство слова Ивлева.

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Депутат подчеркнул, что первой признала СССР Эстония в 1920 году.