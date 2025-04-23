В Госдуме высказались о мирном плане Трампа

Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко прокомментировал мирные инициативы президента США Дональда Трампа. Слова Нестеренко приводит РИА Новости.

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Нестеренко заявил, что мирный план Трампа может содержать непредсказуемые для Запада пункты. «В стиле Трампа предложить и что-то неожиданное, в том числе, для западного сообщества», — допустил он.

Парламентарий добавил, что Трамп может призвать Украину пойти на уступки, объясняя это необходимостью остановить конфликт.

Ранее сообщалось, что в рамках мирного плана США предложили Украине признать Крым российским. По данным неназванного представителя Госдепартамента США, перечисленные требования являются частью «списка потенциальных вариантов» для обсуждения.