Иностранные спецслужбы финансируют организации, которые занимаются распространением идей о мнимых этнических и религиозных различиях русских, украинцев и белорусов, заявил в своем Telegram-канале глава Курганской области Вадим Шумков.

Надписи в старинных храмах в Киеве и в Новгороде сделаны одинаково, на одном языке, отметил глава региона. Он добавил, что только одно это полностью аннулирует «все проекты по инородству и разобщению», запущенные в течение последних десятилетий.

По его словам, древнерусская народность являлась консолидированной общностью, породившей триединство тех, кто потом в силу отдельных политических и исторических процессов стал считаться русскими, украинцами и белорусами.

«А весь бред про этническую и религиозную разность этих народов, необходимость возвращения к язычеству — это разработки спецслужб», — подчеркнул Шумков.

Губернатор уточнил, что разработками в этом направлении занимались австрийские и германские организации, затем распространением идей, через фонды, занялись МИ-6 и ЦРУ.