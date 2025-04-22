Песков отреагировал на публикации о предложении Путина остановить конфликт
Журналистам следует опираться на первоисточники, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что в настоящее время публикуется много фейков, пишет РИА Новости.
Газета Financial Times сообщила во вторник, 22 апреля, что президент России Владимир Путин якобы озвучил спецпосланнику главы США Стиву Уиткоффу на встрече в Петербурге предложение остановить конфликт по нынешней линии фронта.
Корреспонденты агентства попросили представителя Кремля прокомментировать публикацию в газете.
«Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники», — подчеркнул Песков.
Встреча Путина и спецпосланника прошла 11 апреля в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов.