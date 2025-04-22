Песков: Россия ведет с США переговоры по Украине, идет напряженная работа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал переговоры между Россией и США по вопросу конфликта на Украине непростыми и требующими времени.

"Идет напряженная работа. Мы разговариваем с американцами. Процесс трудный и требует много времени, не стоит ожидать немедленных результатов, эта работа не может вестись публично", - такое мнение выразил Песков в комментарии британской газете Financial Times.

Представитель Госдепартамента в свою очередь заявил изданию, что не может предоставить информации "по сути переговоров".