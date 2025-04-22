В Госдуме раскрыли, почему Трамп желает сотрудничать с Россией

Президент США Дональд Трамп желает сотрудничать с Россией, так как хочет создать новую сбалансированную торговую систему, предположил депутат Госдумы Артем Кирьянов. Об этом пишут «Известия».

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен предположил, что Трамп хочет наладить отношения с Россией из-за ее природных богатств.

По словам парламентария, внешнеторговый баланс России всегда отличался «некоторой скромностью», основные торговые партнеры страны всегда находились близко территориально — в Евросоюзе и Юго-Восточной Азии.

«И сегодня мы видим такой вот четырехугольник, если можно так назвать: США, Китай, ЕС и Россия. В этом смысле для Трампа важно, чтобы в торговой войне он мог воспользоваться теми преимуществами, которые дает ему диалог с Россией», — отметил Кирьянов.

Москва может предложить США природные ресурсы, высокие технологии и IT, логистические решения, взаимодействие с арабским миром, констатировал аналитик.