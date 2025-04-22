Путин рассказал, как папа римский Франциск относился к России

Папа римский Франциск по-доброму относился к России. Об этом на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Патриархом Сербским Порфирием сказал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Он отметил, что неоднократно встречался с папой римским.

«Франциск совершенно очевидно, могу это утверждать, по-доброму относился к России. Но имею в виду и его латиноамериканское происхождение, и настрой среди подавляющего большинства граждан латиноамериканских стран. Он наверняка тоже чувствовал и выстраивал отношения и с Россией в таком доброжелательном ключе», — добавил Путин.

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Напомним, что папа римский Франциск скончался 21 апреля от инсульта мозга. Ему было 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.