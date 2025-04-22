Путин выразил соболезнования индийским властям в связи с терактом

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования индийским властям в связи с терактом вблизи города Пахалгам. Текст соответствующей телеграммы опубликован на сайте Кремля.

© kremlin.ru

«Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта под городом Пахалгам, жертвами которого стали мирные люди – граждане различных стран», – сказал глава государства.

Он назвал произошедший теракт жестоким преступлением, которое не имеет никаких оправданий и выразил надежду на то, что все причастные понесут заслуженное наказание.

Напомним, двое террористов в камуфляжной форме начали беспорядочно расстреливать туристов, которые поднимались по тропе в долине Байсаран.

В результате нападения 27 человек погибли, еще около 20 получили ранения. Среди убитых и пострадавших граждане разных стран.