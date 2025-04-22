Путин подтвердил, что президента Сербии ждут 9 мая в Москве

Президент России Владимир Путин подтвердил, что сербского лидера Александра Вучича ждут 9 мая в Москве. Об этом пишет RT.

Глава России во вторник, 22 апреля, провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием.

«Ждём президента Сербии в Москве на торжествах, посвященных победе в Великой Отечественной войне», — отметил Путин в ходе встречи.

Ранее Вучич рассказал, что Европа оказывает на него колоссальное давление с тем, чтобы принудить отказаться от поездки в Москву 9 мая.

Президент напомнил, что Сербия «внесла значительный вклад в борьбу с фашизмом». Он подчеркнул, что именно этим обусловлено его решение посетить мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, в свою очередь, что поедет на 9 Мая в Москву, несмотря на предостережения ЕС.