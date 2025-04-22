Захарова опубликовала разговор про США и СВО с "анонимным" интервьюером

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала часовое интервью с неназванным корреспондентом одного из СМИ, поведение которого шокировало само издание, в связи с чем оно изначально не вышло в эфир.

Дипломат рассказала, что интервьюер, голос и образ которого на записи изменены, сначала с неохотой признался, что является гражданином России и начал с общих вопросов, касающихся российско-американских отношений.

"Но то, что началось потом, сложно описать адекватно. Журналист, не будем называть его имени, принялся сначала аккуратно, а потом все более активно защищать [Владимира] Зеленского и ВСУ", - отметила она.

Захарова подчеркнула, что само СМИ, от которого пришел корреспондент, настолько было шокировано его поведением, что не стало выпускать интервью в эфир.

Официальный представитель МИД РФ призналась, что сама сначала не думала публиковать интервью, но в студии находился участник СВО, который отметил, что этот эфир должен выйти. "По просьбе тех, кто был по ту сторону жизни, служил, защищал нашу страну на СВО и, так получилось, волею судеб оказался рядом, наблюдал нашу беседу, я и публикую это "интервью", - добавила она.