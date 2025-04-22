Путин лично проводил султана Омана после переговоров

Президент РФ Владимир Путин вышел на крыльцо Большого Кремлевского дворца попрощаться с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом после переговоров в Кремле.

© Российская Газета

Встреча прошла в узком и расширенном составах. Также лидеры приняли участие в церемонии обмена подписанными по итогам визита документами.

Президент РФ сказал, что надеется скоро опять встретиться с султаном Омана. Осенью в Москве пройдет саммит Россия - Лига арабских государств. Кроме того, в заявлении лидеров по итогам переговоров говорится, что султан Омана пригласил Путина приехать с визитом в его страну, и приглашение было принято.