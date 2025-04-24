Матвиенко считает, что меры поддержки семей нужно совершенствовать

Демографическая ситуация в России требует совершенствования мер поддержки семей, для этого важно консолидировать усилия органов власти, научных организаций, бизнеса. Об этом председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила 24 апреля в приветствии к участникам ежегодной Всероссийской демографической конференции «От года семьи — к веку семьи».

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Председатель Совфеда отметила, что создание условий, при которых семья с детьми могла бы чувствовать уверенность в будущем, является одним из приоритетных направлений устойчивого развития страны.

«Современная демографическая ситуация требует совершенствования мер поддержки семей. Для этого важно консолидировать усилия органов власти всех уровней, научных и образовательных организаций, бизнес-сообщества, общественных объединений», — сказала Матвиенко в приветствии, которое зачитала председатель Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Слова приводит ТАСС.

Семья является фундаментальной основой российского общества и именно в семье формируется мировоззрение человека, приверженность высоким нравственным идеалам, добавила Матвиенко.