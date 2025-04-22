Песков сообщил об отсутствии информации о плане Трампа по Украине

Кремль не обладает сведениями о содержании мирного плана экс-президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что этот документ не был обнародован публично, передает ТАСС.

«Нет. Даже если бы это было, никто бы не делал его публичным», – сказал представитель Кремля.

Издание New York Post писало, что американская администрация рассматривает возможность размещения европейских сил на Украине для обеспечения перемирия и контроля линии соприкосновения.

Песков ранее подчеркивал, что присутствие военных контингентов НАТО на Украине является неприемлемым для России.