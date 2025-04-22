Анонсирован новый визит Уиткоффа в Москву

Россия ожидает визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву на этой неделе. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

У него спросили, ждут ли Уиткоффа в Москве на этой неделе.

«Ждем», — ответил Ушаков.

Напомним, что в прошлый раз Уиткофф посетил Москву 11 апреля. Тогда он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Общение российского главы и спецпосланника продлилось более четырех часов, а основной темой разговора стало урегулирование на Украине.