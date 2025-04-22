В Кремле рассказали о реакции Киева на предложение Путина по ограничению ударов

Кремль не получал реакции из Киева на идею президента РФ Владимира Путина обсудить ограничения ударов по гражданским объектам.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Мы не слышали, нет», — сказал Песков.

19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие в зоне специальной операции на Украине. Оно действовало с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Впоследствии ситуацию прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, пасхальное перемирие показало, что постоянное прекращение огня в зоне боевых действий является возможным. Президент Украины заявил, что Киев не отвергает возможность переговоров и предлагает отказаться от ударов по гражданским объектам.

Путин, в свою очередь, заявил о необходимости «разобраться» с предложением о введении моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры. Он пояснил, что эту инициативу надо проанализировать, так как гражданские объекты на Украине нередко используются в военных целях. В том числе бывали случаи, когда офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводили «сборища и сходки» в ресторанах, отметил президент РФ.