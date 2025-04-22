РФ и Оман договорились о безвизовом режиме

Правительства России и Омана подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев обычных паспортов, передает корреспондент ТАСС. Церемония прошла в присутствии глав двух государств - Владимира Путина и Хайсама бен Тарека Аль Саида.

Ранее россияне могли получать на границе бесплатные 14-дневные визы для въезда на территорию Омана. Такие визы не подлежали продлению и смене на другой тип.

Теперь РФ и Оман договариваются о том, что их граждане смогут "въезжать, следовать транзитом и выезжать" без виз.

"Каждая из сторон предоставляет гражданам государства другой стороны право пребывать на территории ее государства без виз 30 дней при каждом посещении. При этом суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года", - следует из соглашения.

Безвизовый режим не распространяется на въезжающих для постоянного проживания, обучения или работы. Если человек намерен пробыть на территории страны более 30 дней за раз или 90 дней за год, он должен получить визу.

Соглашение вступит в силу по истечении 30 дней с даты последнего уведомления о выполнении необходимых внутригосударственных процедур.