Ушаков: пока рано говорить об итогах в переговорах с США по Украине

Говорить о результатах переговорного процесса с США по ситуации на Украине пока рано.

Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы обсуждаем Украину достаточно серьезно, обстоятельно, и, я думаю, что диалог продолжится и на этой неделе", - отметил Ушаков.

По его словам, при этом пока рано делать какие-то выводы о результатах этих контактов.

Ранее помощник президента РФ сообщал журналистам, что спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф планирует на этой неделе приехать в Москву.

Уиткофф приезжал в Россию 11 апреля. Тогда он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Стороны общались более четырех часов, основной темой было урегулирование на Украине.