Макрон: Евро может заменить доллар

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что у евро есть потенциал, необходимый, чтобы заменить доллар в качестве основной резервной валюты мира. Об этом сообщила платформа Unusual Whales.

Как ранее рассказало Bloomberg, после того, как евро подскочил по отношению к доллару, Макрон расспросил главу Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард о перспективах обменного курса. Частные беседы Макрона и Лагард состоялись в марте в Брюсселе, рассказали Bloomberg источники, осведомленные о дискуссиях.

По словам собеседников агентства, Лагард пыталась убедить Макрона и других лидеров ЕС, что возвращение Дональда Трампа в кресло президента США открывает новые возможности для Евросоюза. Трамп действительно пробудил интерес европейских лидеров к валютным рынкам, подчеркивало Bloomberg.

Президент Франции, бывший инвестиционный банкир, хочет воспользоваться возможностью, чтобы продвинуть свое видение Европы как по-настоящему автономной геополитической силы, отмечало агентство. Однако структурный сдвиг мировых резервов из долларов в евро - это очень долгосрочный план, если это вообще возможно.

Ключевым элементом воплощения этого плана в жизнь должна стать более тесная интеграция крупных, но фрагментированных рынков долговых обязательств стран ЕС, потенциально с большим количеством совместных выпусков облигаций, которые могли бы стать безопасной альтернативной казначейским облигациям США.

Макрон в течение многих лет выступал за совместные заимствования с этой целью, а в последнее время и за финансирование расходов на оборону и технологии.

Прошлые «приступы спекуляций» о конце господства американской валюты не раз заканчивались ничем, отмечало Bloomberg. Последние данные показывают, что на долю евро приходится 20 процентов валютных резервов мира, а на долю доллара - около 60 процентов, и это доминирование мало изменилось с течением времени.