В Госдуме прокомментировали «согласие» Киева на потерю территорий

США в случае реальной заинтересованности в урегулировании украинского кризиса придется учитывать «здравые аргументы» и принимать неприятные для Киева решения. Такое мнение высказал Life.ru депутат Государственной думы Дмитрий Белик.

Ранее газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации сообщила о том, что Киев готов отказаться от 20% территории, но только «де-факто», признав, что она «оккупирована». При этом источник издания, говоривший на условиях анонимности, отметил, что Украина в ходе переговоров с делегацией США больше всего была обеспокоена «сухопутной» частью соглашения.

По мнению Дмитрия Белика, сообщения о том, что Украина может согласиться на потерю 20% территорий, ничего не значат, так как Киев легко меняет свою позицию.

«Если Вашингтон заинтересован в том, чтобы конфликт был урегулирован, то ему приходится руководствоваться здравыми аргументами и принимать пусть и неприятные для киевского режима решения», - уверен он.

При этом парламентарий посоветовал Вашингтону объяснить Владимиру Зеленскому, что бесконечно саботировать процесс мирного урегулирования не выйдет.

Напомним, что президент США Дональд Трамп пообещал уже на этой неделе представить деле свой мирный план по урегулированию украинского кризиса. А Владимир Зеленский заявлял ранее, что Украина «впадет в депрессию», если стране придется заключить «унизительный мир», и назвал это «апокалиптическим сценарием».