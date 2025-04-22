Мирошник: украинской армии не существует

Мария Иванова

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что украинской армии не существует, а вместо нее действует «управляемое извне подразделение координационного штаба». Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

Мирошник: украинской армии не существует
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Мирошник подчеркнул, что сейчас власти Украины не принимают стратегических решений. Также дипломат назвал «сказками» информацию, что в США и Британии не знали о начале атак ВСУ по Курской области.

«На сегодняшний день не существует украинской армии, не существует украинского ГУРа. Есть некое подразделение, которое финансируется, управляется, снабжается извне, то есть это внешнее управление», - заявил Мирошник.

Ранее Мирошник сообщил, что ВСУ более 140 раз обстреляли российские объекты энергетики с момента вступления в силу моратория на удары по таким объектам. По его данным, на прошлой неделе - с 14 по 20 апреля - ВСУ каждый день наносили до десяти ударов по энерегообъектам РФ.

Посол МИД РФ сообщил, что за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны ВСУ в России погибли 15 мирных жителей, в том числе двое детей. Более 80 мирных жителей из нескольких регионов РФ получили ранения.

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