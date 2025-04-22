Мирошник: украинской армии не существует

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что украинской армии не существует, а вместо нее действует «управляемое извне подразделение координационного штаба». Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

Мирошник подчеркнул, что сейчас власти Украины не принимают стратегических решений. Также дипломат назвал «сказками» информацию, что в США и Британии не знали о начале атак ВСУ по Курской области.

«На сегодняшний день не существует украинской армии, не существует украинского ГУРа. Есть некое подразделение, которое финансируется, управляется, снабжается извне, то есть это внешнее управление», - заявил Мирошник.

Ранее Мирошник сообщил, что ВСУ более 140 раз обстреляли российские объекты энергетики с момента вступления в силу моратория на удары по таким объектам. По его данным, на прошлой неделе - с 14 по 20 апреля - ВСУ каждый день наносили до десяти ударов по энерегообъектам РФ.

Посол МИД РФ сообщил, что за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны ВСУ в России погибли 15 мирных жителей, в том числе двое детей. Более 80 мирных жителей из нескольких регионов РФ получили ранения.