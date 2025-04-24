Захарова заявила о срыве Киевом объявленного Россией пасхального перемирия
Власти Украины сорвали объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие.
С заявлением об этом выступила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Киевский режим сорвал… объявленное президентом России Владимиром Путиным 30-часовое пасхальное перемирие», — заявила она.
Ранее дипломат назвала недоговороспособность Киева одной из главных проблем урегулирования кризиса на Украине.