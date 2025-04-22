Лидер Абхазии приедет в Москву на 9 мая

Президент Абхазии Бадра Гунба примет участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщил абхазский посол в России Алхас Квициниа.

«Президент Абхазии получил приглашение от Путина на парад 9 мая и обязательно посетит Москву для участия в праздничных мероприятиях», — цитирует посла РИА Новости.

В начале апреля Путин направил Гунбе телеграмму с приглашением на 9 Мая в Москву.

Ранее сообщалось, что все лидеры стран СНГ будут присутствовать 9 мая на торжествах в Москве.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, 9 мая на параде Победы в Москве ожидается более 20 глав стран и правительств.