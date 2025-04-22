«Путин может обналичить фишки»: в США заявили о проигрыше Украины

Украина потерпела поражение в вооруженном конфликте с Россией и ей придется согласиться на «максимально выгодные» для нее на данный момент условия. Об этом в эфире Sky News заявил профессор кафедры глобального будущего в университете Кертин Джо Сиракуза.

По его мнению, конфликт уже фактически завершился победой России и «американцы больше не станут делать ставку на Украину».

«Придется ей соглашаться на максимально выгодную в данный момент сделку. А Путин уже может пойти и, что называется, обналичить фишки. Ему больше нечего выигрывать, у него под контролем четыре области и Крым», - заметил политолог.

Он также уверен, что Москва сумела добиться того, чтобы Украина не стала частью НАТО и осталась нейтральной, и теперь у российских властей есть желание «договариваться с США и избавляться от санкций».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина сохранила бы границы 1991 года «без Крыма и без какой-то части Донбасса», если бы соблюдала договоренности и шла на сотрудничество.

В Раде назвали дату возможного поражения Украины

При этом 21 апреля Дональд Трамп отметил, что последние консультации США с Россией и Украиной по мирному урегулированию были «очень хорошими» и выразил надежду на скорое окончание конфликта.