Швейцария ввела санкции против восьми российских СМИ

Мария Иванова

Власти Швейцарии присоединились к санкциям ЕС против российских СМИ, внеся в свой санкционный список восемь медиа. Об этом сообщается на сайте Государственного секретариата по экономике (SECO).

Европейская страна присоединилась к санкциям против российских СМИ
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По данным РИА Новости, меры распространились на EADaily, «Ленту», News Front, RuBaltic, «Южный Фронт», «Фонд стратегической культуры», «Красную звезду» и Fondsk. Меры вступят в силу 23 апреля 2025 года.

Евросоюз включил меры против этих СМИ в свой 16-й пакет санкций, утвержденный в феврале 2025 года. Сообщалось, что санкции приостанавливают лицензии на вещание в ЕС. При этом в ЕС подчеркивали, что меры не помешают СМИ и их сотрудникам «осуществлять в ЕС деятельность, отличную от вещания, к примеру, проводить исследования и давать интервью».

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РИА Новости подчеркивает, что ранее Швейцария никогда не присоединялась к санкциям против СМИ. В Берне отмечали, что руководствуются «соображениями уважения свободы прессы».

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