Европейская страна присоединилась к санкциям против российских СМИ

Власти Швейцарии присоединились к санкциям ЕС против российских СМИ, внеся в свой санкционный список восемь медиа. Об этом сообщается на сайте Государственного секретариата по экономике (SECO).

По данным РИА Новости, меры распространились на EADaily, «Ленту», News Front, RuBaltic, «Южный Фронт», «Фонд стратегической культуры», «Красную звезду» и Fondsk. Меры вступят в силу 23 апреля 2025 года.

Евросоюз включил меры против этих СМИ в свой 16-й пакет санкций, утвержденный в феврале 2025 года. Сообщалось, что санкции приостанавливают лицензии на вещание в ЕС. При этом в ЕС подчеркивали, что меры не помешают СМИ и их сотрудникам «осуществлять в ЕС деятельность, отличную от вещания, к примеру, проводить исследования и давать интервью».

Европарламент утвердил резолюцию о санкциях против российских СМИ

РИА Новости подчеркивает, что ранее Швейцария никогда не присоединялась к санкциям против СМИ. В Берне отмечали, что руководствуются «соображениями уважения свободы прессы».