Кровавый режим Зеленского доживает последние, если не дни, то месяцы. В этом, кажется, уже не сомневаются даже на Западе.

Что станет с самим Зеленским? Анатолий Вассерман в беседе с корреспондентами «МК» заявил: участь кровавого клоуна, отправившего свой народ на убой, незавидна.

- Как сейчас стало известно из рассекреченных недавно документов, ключевую роль в происходящих на Украине событиях сыграло агентство USAID, - объясняет Вассерман. - Зеленский пришел в президенты под обещания, сводившиеся к тому, что даже, если Украина – не Россия, то это нельзя доказывать силой. Он обещал, например, отменить уже введенные до него ограничения на русский язык. Обещал вести переговоры с Донбассом, где неприятие лозунга «Украина – не Россия» стало особенно явным после того, как в Киеве совершили госпереворот. Но сразу после избрания президентом к Зеленскому пришли представители 70 якобы общественных организаций, финансируемых как раз USAID. Они предъявили список того, что он не должен делать. А, если вдруг попытается, то они немедленно организуют новый Майдан. В этот список входили все его предвыборные обещания. Зеленский – актер, то он привык действовать в рамках предложенных ему ролей. Когда ему предложили роль вожака террористов, он стал довольно эффективно ее играть.

В данный момент уже всем понятно: отношение к Зеленскому изменилось во всем мире. Западные лидеры, которые раньше один за другим встречались с кровавым клоуном, сейчас его, похоже, сторонятся. На мирные переговоры вождя киевской хунты теперь не зовут: в Париже они прошли без него. В Лондоне, где состоится очередной раунд, кровавого клоуна тоже не будет.

- Зеленский отказался от переговоров официально еще в тот момент, когда имел президентские полномочия, - объясняет Вассерман. – Соответственно, сейчас, оставаясь в той роли, которую ему навязали, он вынужден отказываться от участия в переговорах, где речь будет идти о каких-либо утверждениях, связанных с Российской Федерацией. Кроме того, я подозреваю, что он многим уже просто надоел. Поскольку, как актер, он все-таки довольно однообразен.

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