Путин объявил о планах провести саммит с арабскими странами

Россия собирается провести в этом году саммит с Лигой арабских государств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле на встрече с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом.

Султан прибыл в Россию с государственным визитом накануне. Это первая официальная встреча Путина и Хейсама Бен Тарек Аль Саида.

"Мы планируем провести в этом году саммит России и арабских стран. Многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают, и мы были бы рады вас видеть на саммите Лиги арабских государств и России", - пригласил Путин.

"К визиту подготовлен солидный пакет документов, который, безусловно, создаст дополнительные условия для развития отношений", - заявил президент РФ.

По его словам, еще многое нужно сделать в сфере торгово-экономических связей, но уже сейчас есть возможность развивать отношения в сфере логистики, транспорта, инвестиций, сельского хозяйства. Российский лидер заметил, что рассчитывает на дополнительные шаги и в энергетике.