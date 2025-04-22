Путин принял приглашение посетить Оман с визитом

Президент России Владимир Путин получил приглашение посетить султанат Оман. Оба этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.

"Султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид выразил особую благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину, правительству РФ и российскому народу за теплый прием и щедрое гостеприимство, пожелав Российской Федерации дальнейшего прогресса и процветания, и пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Султанат Оман", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Приглашение было "с благодарностью принято" главой российского государства.

Напомним, Султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид находился с государственным визитом в России 21-22 апреля. Во вторник состоялись российско-оманские переговоры на высшем уровне в Кремле, по итогам которых был подписан ряд документов, в том числе - соглашение о взаимной отмене виз.