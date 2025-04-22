В Кремле высказались о временных рамках урегулирования на Украине

Урегулирование конфликта на Украине представляет собой сложный вопрос, который не стоит укладывать в короткие временные рамки.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Тема эта настолько сложная, связанная с урегулированием, что, конечно, наверное, не стоить ставить жесткие временные рамки», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков озвучил вопрос Кремля Украине

Песков также предостерег от попыток уложить «жизнеспособное урегулирование» украинского конфликта в короткий временной промежуток. По его словам, ставка на короткие сроки — «дело неблагодарное».