В Кремле высказались о временных рамках урегулирования на Украине
Урегулирование конфликта на Украине представляет собой сложный вопрос, который не стоит укладывать в короткие временные рамки.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Тема эта настолько сложная, связанная с урегулированием, что, конечно, наверное, не стоить ставить жесткие временные рамки», — отметил официальный представитель Кремля.
Песков озвучил вопрос Кремля Украине
Песков также предостерег от попыток уложить «жизнеспособное урегулирование» украинского конфликта в короткий временной промежуток. По его словам, ставка на короткие сроки — «дело неблагодарное».