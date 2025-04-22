Швейцария ввела санкции против восьми российских СМИ

Власти Швейцарии вслед за Евросоюзом добавили в санкционный список восемь российских СМИ. Об этом говорится в документе на сайте Государственного секретариата по экономическим вопросам страны (SECO).

В числе прочих, в санкционный список попали новостное интернет-издание "Лента.ру", телеканал "Звезда" и газета "Красная звезда", информационный сайт Eurasia Daily, агентство News Front, сайт SouthFront, портал RuBaltic.ru и Фонд стратегической культуры. Отмечается, что ограничения вступят в силу 23 апреля.

24 февраля Евросоюз ввел 16-й пакет индивидуальных и экономических санкций против РФ. В рамках этого пакета Брюссель, помимо прочего, приостановил действие лицензий на вещание в ЕС ряда российских СМИ. В их число вошли информационный сайт Eurasia Daily, агентство News Front, сайт SouthFront, портал RuBaltic.ru, интернет-издание "Лента.ру", телеканал "Звезда" и Фонд стратегической культуры.