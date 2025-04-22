В МИД рассказали о глубоком падении Запада из-за отношения к 9 Мая

Угрозы в сторону европейских политиков, которые хотят посетить Парад Победы в Москве 9 мая, показывают, насколько глубоко пал Запад. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко, его слова приводит ТАСС.

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