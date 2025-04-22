В МИД рассказали о глубоком падении Запада из-за отношения к 9 Мая

Lenta.ru

Угрозы в сторону европейских политиков, которые хотят посетить Парад Победы в Москве 9 мая, показывают, насколько глубоко пал Запад. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко, его слова приводит ТАСС.

В МИД рассказали о глубоком падении Запада из-за отношения к 9 Мая
© Petrov Sergey / Globallookpress.com

«То, что вокруг этого священного для нас дня развернулась такая идеологическая борьба, видно даже невооруженным глазом. Иногда бывает стыдно, что на той стороне у наших неприятелей есть люди, которые советуют и угрожают тем, кто хочет приехать в Москву. Это говорит о глубине падения морального, политического и любого другого у людей, находящихся на другой стороне», — подчеркнул дипломат.

Политика
Александр Грушко
Москва