В МИД рассказали о глубоком падении Запада из-за отношения к 9 Мая
Угрозы в сторону европейских политиков, которые хотят посетить Парад Победы в Москве 9 мая, показывают, насколько глубоко пал Запад. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко, его слова приводит ТАСС.
«То, что вокруг этого священного для нас дня развернулась такая идеологическая борьба, видно даже невооруженным глазом. Иногда бывает стыдно, что на той стороне у наших неприятелей есть люди, которые советуют и угрожают тем, кто хочет приехать в Москву. Это говорит о глубине падения морального, политического и любого другого у людей, находящихся на другой стороне», — подчеркнул дипломат.