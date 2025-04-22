МИД РФ: Армения рискует потерять выгоды ЕАЭС

Москва обеспокоена стремлением Еревана в ЕС. Армения рискует потерять выгоды ЕАЭС, если Запад втянет ее в свои геополитические игры, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

На вопрос ТАСС, вызывает ли обеспокоенность Москвы стремление Еревана в ЕС, Грушко ответил утвердительно.

"Естественно, вызывает беспокойство стремление Армении в ЕС, потому что такое стремление несовместимо с членством этой страны в ЕАЭС и в своих многочисленных контактах с армянскими коллегами мы об этом говорим", - отметил дипломат.