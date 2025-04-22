Член палаты представителей США обрадовалась смерти Папы Римского

Зло «побеждено рукой Божьей», заявила член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин в сообщении в соцсети X, опубликованном после смерти Папы Римского Франциска.

«Сегодня произошли серьезные изменения в мировом лидерстве», - написала она.

Конгрессвумен известна своей критикой Католической церкви, а также является сторонницей теории заговоров, отмечает итальянское издание Ansa.

Франциск (в миру — Хорхе Марио Бергольо) умер в своей резиденции в Ватикане утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Пост понтифика он занял в марте 2013 года после отречения своего предшественника Бенедикта XVI.

Стала известна дата похорон Папы Римского Франциска

Перед избранием Франциска широко обсуждалось пророчество, приписываемое архиепископу Малахии, жившему в XII веке в Ирландии. Согласно ему, с момента, когда было сделано предсказание, и до второго пришествия в Ватикане сменятся 112 пап. Некоторые трактовки предполагают, что папа римский Франциск будет последним в истории человечества, а после его ухода наступит конец света и начнется Страшный Суд.