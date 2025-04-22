«У Трампа нет карт»: польские эксперты усомнились в быстром завершении украинского кризиса

Обещания президента США Дональда Трампа быстро прекратить вооруженный конфликт на Украине были «дешевым блефом», так как у него просто нет на руках необходимых карт. К такому мнению пришли эксперты, слова которых приводит Polsat TV.

В ходе предвыборной кампании в 2024 году президент США Дональд Трамп говорил о своей способности положить конец конфликту на Украине «за 24 часа». Он также заявлял, что может сделать это еще до своей инаугурации, которая состоялась 20 января, однако этого не произошло.

21 апреля Дональд Трамп отметил, что последние консультации США с Россией и Украиной по мирному урегулированию были «очень хорошими» и выразил надежду на скорое окончание конфликта.

При этом польские эксперты в ходе программы «Завтрак у Рымановского» заметили, что обещания администрации США прекратить военный конфликт были «дешевым блефом».

«У Трампа нет карт. Этот вопрос касается не только Украины, но и политики США в целом. Эта проблема имеет более широкое измерение. Украина — часть большой игры», - пояснил главный редактор YouTube-канала Strategy&Future Яцек Бартосяк (Jacek Bartosiak).

По его мнению, у американцев «недостаточно сил» для быстрого прекращения военных действий на Украине и они «манипулируют страхом», заявляя, в том числе и о готовности выйти из переговоров.

«На самом деле они не хотят выходить из украинского кейса, выходить из Европы, потому что тогда они потеряли бы рычаг влияния, который им необходим в контексте жесткой конкуренции за новую форму экономических отношений», - пояснил он.

В свою очередь политический обозреватель, ведущий подкаста «Международный репортаж» Збигнев Парафианович (Zbigniew Parafianowicz) выразил уверенность, что Россия ведет с Трампом «игру», рассчитывая использовать американского лидера в своих целях.

А президент Центра международных отношений, доктор Малгожата Бониковская (Małgorzata Bonikowska), заметила, что у Трампа «очень упрощенное видение мира и недостаток знаний», что проявилось и в том, что на переговорах с Москвой американская делегация была гораздо слабее российской.

В Польше пожалели об испорченных отношениях с Россией

Польша же оказалась «вне игры» по украинскому кейсу, так как не выработала вовремя свою позицию и не убедила США и западных союзников считаться со своим мнением, констатировал член Евроатлантической ассоциации, бывший заместитель начальника Генерального штаба Войска Польского генерал Леон Коморницкий (Leon Komornicki).