МИД пригрозил полным спектром мер из-за действий НАТО

На фоне усиления военной активности НАТО Россия намерена применять весь арсенал возможностей для укрепления обороны, включая создание новых военных округов и танкового корпуса, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.

По его словам, Россия не собирается участвовать в гонке вооружений с НАТО, однако располагает широким спектром ресурсов для обеспечения обороноспособности, передает ТАСС.

Грушко подчеркнул, что уже реализуются решения по созданию карельского танкового корпуса, а также двух новых военных округов – Ленинградского и Московского. Он отметил, что ситуация находится под постоянным контролем российских властей.

Также дипломат заверил, что в случае дальнейшего обострения обстановки Россия примет дополнительные меры, которые сочтет необходимыми.