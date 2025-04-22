Кремль сделал признание о мирном плане Трампа по Украине

Кремль не знаком с содержанием мирного плана президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию.

Об этом в комментарии "Известиям" сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что план бы не делали публичным.

"Нет", - ответил он на соответствующий вопрос.

"Даже если бы это было, никто бы не делал его публичным", - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия продолжает контакты с американцами по всем имеющимся для этого каналам.

"Мы не склонны что-то загонять в какие-то жесткие временные рынки", - добавил он.

Как ранее сообщила газета The New York Post, план Трампа может включать пункт о развертывании европейских войск на подконтрольных Киеву территориях. Помимо этого, рассматривается вопрос о создании "совместной комиссии", куда войдут представители России, Украины и третей страны, не входящей в НАТО, для мониторинга режима прекращения огня.

По данным издания, США якобы также могут быть вовлечены в этот процесс, но не "как военная сила на местах, а как финансовая сила, вместе с третьей страной". Более того, газета пишет, что украинские власти, скорее всего, откажутся "от 20% своей территории, если это будет считаться признанием территорий де-факто, а не де-юре".