Киев готов отказаться от 20% территории, но только «де-факто», признав, что она «оккупирована». Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации пишет газета New York Post.

По словам чиновника, говорившего на условиях анонимности, Киев в ходе переговоров с делегацией США больше всего беспокоила «сухопутная» часть соглашения. При этом Украина «готова отказаться от 20% своей территории», если это будет считаться признанием территории «де-факто», а не «де-юре».

«Де-факто» означает, что мы признаем, что русские оккупируют эту землю, но мы не говорим, что Украина собирается отдать ее навсегда. «Де-юре» означает, что мы признаем, что русские забирают эту землю, и мы никогда больше ее не увидим», - пояснил он.

Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. А в конце сентября 2022 года в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях также прошли референдумы, и подавляющее число жителей поддержало предложение присоединиться к России. При этом Украина не признала итоги голосований.

Президент США Дональд Трамп пообещал уже на этой неделе представить деле свой мирный план по урегулированию украинского кризиса. При этом политолог Сергей Маркелов заметил, что заявления американского лидера о скором подписании мирного соглашения отражают стиль Трампа, который часто выдает желаемое за действительное. По его оценке, нет оснований считать, что ситуация радикально изменилась и мир будет достигнут в ближайшее время.