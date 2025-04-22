Экономист объяснил тарифную политику Трампа анекдотом

Экономист Михаил Хазин заявил, что президент США Дональд Трамп хочет ввести Америку в кризис, «но так, чтобы она не оказалась в наихудшей ситуации». Об этом эксперт рассказал «Царьграду».

В эфире «Царьграда» Хазин прокомментировал пошлины Трампа. По мнению экономиста, президент США «играет не в экономику, а в политику». Хазин рассказал анекдот, иллюстрирующий тарифную политику Трампа.

«Несколько охотников и егерь подёргали медведя за усы, разбудили, он вылез из берлоги, а они дальше не знают, что делать. И вот они все бегут. Несколько человек оторвались вперёд, а двое, егерь и один из горе-охотников, остались в хвосте. Бегут и обсуждают, что, к сожалению, мол, слишком медленно бегут. На что егерь говорит: вот ты не понимаешь, не надо бежать быстрее всех - надо бежать чуть-чуть быстрее, чем последний. И отрывается вперёд…» - сказал экономист.

В начале апреля Трамп объявил о введении пошлин в размере от десяти до 50 процентов в отношении десятков стран, объяснив эти меры годами «несправедливой торговой практики». Наиболее жесткие меры были приняты в отношении Китая.

Также администрация США ввела 20-процентные пошлины в отношении стран ЕС и обложила 24-процентным тарифом Японию. Через неделю Трамп приостановил введение повышенных пошлин на 90 дней для большинства стран. Президент США подчеркивал, что это коснулось стран, которые ведут переговоры о торговых соглашениях с Америкой и «ни в какой форме не выступают против США».

При этом пошлины не вводились в отношении России, Белоруссии, Кубы и Северной Кореи. В Белом доме заявили, что из-за санкций эти страны уже ограничены в своих возможностях торговать с США.