Захарова назвала Церетели настоящим народным дипломатом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала скульптора Зураба Церетели настоящим народным дипломатом. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал Захаровой.

© m24.ru

"Умер Зураб Церетели. Художник с мировым именем, общественный деятель, который не знал ни границ, ни преград в деле укрепления мира и поддержки творчества", – написала дипломат.

Захарова подчеркнула, что Церетели навсегда останется в сердцах людей, а также в своих работах.

Церетели умер 22 апреля на 92-ом году жизни. Помощник скульптора Сергей Шагулашвили сообщал, что причиной смерти стала остановка сердца. По его словам, в последнее время скульптор часто болел и жаловался на проблемы с сердцем, однако постоянно возвращался к работе.