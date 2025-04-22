В России высказались о последствиях нарушения мораториев на удары

Международные последствия за нарушение моратория должны быть заранее прописаны, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Когда месяц назад был 30-дневный мораторий на не обстрел энергетических объектов, то мораторий приняли, а условия контроля и действий в случае нарушения его никаких не было обозначено. Таким образом, это дало возможности Киеву более 100 раз нарушить этот мораторий. Поэтому, конечно, должны быть определенные последствия», — сказал Чепа.

В МИД рассказали, сколько раз Киев нарушил мораторий на удары по энергообъектам

Он напомнил, что нарушения были и в мораторий на удары по случаю Пасхи.

«Делалось ли это с указания [президента Украины Владимира] Зеленского или нарушали те люди, у которых вообще нет ничего святого, с этим еще надо будет разбираться. Необходимо обязательно выстраивать условия контроля за соблюдением назначаемых условий перемирия и, соответственно, должны быть меры за такие нарушения», — добавил политик, подчеркнув, что наказания должны быть в первую очередь международными.

Минобороны РФ подсчитало, что, несмотря на призыв прекратить огонь в ночь с 19 на 20 апреля, подразделения ВСУ осуществили 900 ударов беспилотниками квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным российским регионам. Кроме этого, противник 444 раза обстрелял позиции российских бойцов из орудий и минометов.

По данным президента РФ Владимира Путина, Украина более 100 раз нарушала 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам.